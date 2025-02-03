В ходе торгов цена выросла на треть.

Госкорпорация «ДОМ.рф» подвела итоги торгов по продаже здания бывшей столовой Института ветеринарной медицины и биотехнологии ОмГАУ на улице Яковлева в центре Омска. Вместе с двухэтажным зданием реализовывался земельный участок площадью 4279 кв. м.

Изначально лот был выставлен за 50 млн рублей, в ходе торгов его цена выросла на треть – до 66,4 млн рублей. Наибольшую цену предложила ИП Ирина Бурминская из города Кисловодска Ставропольского края. Она и стала победительницей торгов.

Предпринимательница зарегистрировалась лишь год назад, в январе 2024 года, сообщает «Новый Омск». Основным видом деятельности Бурминская указала покупку и продажу собственного недвижимого имущества.

Здание бывшей столовой на улице Яковлева нуждается в капитальном ремонте. Согласно условиям аукциона, «недвижимость может быть использована под строительство торгового или спортивного объекта, а также с иными коммерческими целями».