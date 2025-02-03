На открытие «Кванториума» глава города приехал на старом «Ленд-Крузере-100».

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о курьезном случае в своей работе. Ученики одной из школ города не поверили, что он мэр, потому что Шелест приехал к ним на старой машине. Школьники посчитали ее «стремной».

– Как-то приезжаю в одну из школ открывать «Кванториум» на стареньком служебном «Ленд-Крузере-100». Ну и подходят два мальчика – класс 6-7. Они говорят: «Мы вас знаем, вы же мэр». Я им отвечаю: «Хорошо». И потом такие переспрашивают: «А вы точно мэр? Мэр не может на такой стремной машине ездить», – рассказал Шелест в интервью порталу НГС55.

Отметим, что его предшественники ездили на белой Kia. Новых автомобилей для руководства города в Омске не закупали.