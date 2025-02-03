Людям, испытывающим проблемы со спиной, не стоит делать резких движений.

Если человек испытывает проблемы со спиной, процесс вставания с кровати лучше разбить на несколько этапов, советует врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

– Здоровые люди, разумеется, могут вставать с кровати так, как им удобнее и привычнее. Если человек испытывает проблемы со спиной, то вначале необходимо аккуратно повернуться на бок. Затем опереться на руку, медленно поднять туловище в вертикальное положение, сесть и свесить ноги вниз, – сказал Симкин в комментарии изданию «Газета.Ru». – Если кровать или диван достаточно высокие, можно просто встать и выпрямиться. Низкие модели чаще требуют чуть более сложных манипуляций. Например, перед тем, как встать, можно прогнуть поясницу в положении сидя и опереться на колени.

Врач также объяснил пользу специального поясничного корсета.

– Он подтягивает живот, за счет чего снимается нагрузка со спины. Надевать корсет утром лучше прямо лежа в кровати – перед тем, как встать. Важно, чтобы он плотно обхватывал область живота, но не передавливал органы брюшной полости, не мешал дышать и в целом не вызывал дискомфорта. Вставать при этом следует также из положения на боку, – отметил эксперт.

Проблемы со спиной испытывают не только пожилые люди. У многих они вызваны неправильной осанкой, травмами и слабо развитыми мышцами.