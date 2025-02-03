Резкое потепление началось накануне.

Пришедшая в Омск оттепель сохранится до четверга, 6 февраля. По данным популярных метеоресурсов, сегодня днем ожидается 0…-2 градуса, во вторник будет -2…-3, а в среду прогнозируется -4 градуса. Затем буквально за ночь похолодает на десять градусов, и температура воздуха продолжит снижаться.

Сейчас же территория области находится под властью циклона с Атлантики. Будет облачно, почти без ветра, осадки также не ожидаются. Так что у омичей есть три дня на комфортных прогулок по городу.