Большинство жителей проголосовали за сохранение старого названия.

В Омске завершилось голосование за изменение названия остановки «Учхоз» по пр. Королева. Опрос был запущен в январе в официальной группе администрации Советского округа.

Сначала омичам предложили выбрать между двумя вариантами: «Парк на Королева» и «Микрорайон Малиновского». Однако многие жители выступили против этих изменений. Поэтому власти решили продлить голосование и добавить еще один вариант – «Оставить «Учхоз».

В результате за «Учхоз» проголосовали почти 67 % из 515 омичей, принявших участие в опросе. «Парк на Королева» выбрали всего 28 %, а «Микрорайон Малиновского» – и вовсе 5 %.

Администрация итоги голосования еще не комментировала.