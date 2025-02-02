Памятник архитектуры предлагается покупателям за 16 миллионов рублей.

В Омске выставили на продажу железнодорожную больницу 1903 года постройки. Памятник располагается на улице Карбышева, 41/1, и был выставлен на онлайн-площадке для публикации объявлений «Авито».

Стоимость больницы, как отмечается в объявлении, составляет 16 млн рублей. Здание предназначается для коммерческих целей, а продажей исторической недвижимости занимается компания «Этажи». Покупателям предлагается здание площадью 1570 кв. м и земельный участок размером 6,05 тыс. кв. м.

Сейчас в здании отсутствуют необходимые коммуникации и помещения нуждаются в ремонте, но у участка также есть ряд преимуществ. Он расположен в активно развивающемся районе города, удобен для транспорта и предлагает бесплатную парковку на 30 мест.

Земельный участок, на котором находится здание, имеет некоторые ограничения. По приказу министерства культуры Омской области от 19 февраля 2019 года на участке нельзя строить новые объекты и расширять существующие, а также проводить работы, не связанные с сохранением объекта культурного наследия. Однако ведение хозяйственной деятельности допускается, если соблюдаются все требования закона по охране таких архитектурных памятников.