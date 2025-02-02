Магазины переименуют в Eurospar, возможен запуск нового бренда.

В Омске больше не планируют открывать новые магазины и гипермаркеты «Победа». Как сообщает РБК Омск, эту информацию подтвердил директор и соучредитель ООО «Формат», владеющего сетью «Победа», Дмитрий Шадрин.

– Да, продолжения магазинов «Победа-Маркет» не будет, – рассказал Шадрин.

Сейчас в Омске нет гипермаркетов «Победа». Последний из них, расположенный на улице 6-й Станционной, сменил название на Eurospar в 2024 году. Согласно сервису 2ГИС, в городе и районе продолжают работать 17 супермаркетов «Победа». Дмитрий Шадрин заявил, что вместо «Победы» в будущем в Омске будут открываться магазины под маркой Eurospar и, возможно, под другим новым брендом после его регистрации.

Также владелец «Победы» считает отношение российских судей к рассмотрению подобных дел формальным.

– Они не берут во внимание детали, явно свидетельствующие о том, что работает патентный тролль. Но если за тобой начали охотиться патентные тролли, значит, ты чего-то стоишь. Это своеобразное свидетельство успеха, – добавил Шадрин.

Название «Победа» решили больше не использовать после судебных споров с предпринимателем из Липецка Александром Шаталовым, владеющим правами на этот товарный знак. Он выиграл иск у омичей на сумму 1,2 млн рублей. Теперь ООО «Формат» пытается передать дело на рассмотрение в Верховный суд РФ.