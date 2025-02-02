Потерпевший лишился почти полумиллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

Жителя Павлоградского района, который нашел в интернете объявление о возможностях дополнительного заработка через инвестиции, обманули мошенники. Реклама обещала высокий доход с минимальными рисками, что привлекло внимание пенсионера.

Пенсионер перешел по ссылке, заполнил анкету своими данными и стал ждать. Вскоре ему позвонил человек, представившийся куратором, и подробно объяснил условия программы. Он рассказывал о всех плюсах, утверждая, что вложения безопасны и доход обеспечен.

Для начала работы потерпевшему предложили установить специальное приложение. Куратор утверждал, что это нужно для управления инвестициями и отслеживания состояния счета. Кроме того, он посоветовал установить программу для видеозвонков, чтобы было удобнее общаться и быстрее решать любые вопросы.

С июля по ноябрь прошлого года житель села, следуя советам «финансиста», вкладывал небольшие суммы от 5 до 15 тысяч рублей. Постепенно размеры вложений увеличивались, и к ноябрю он перевел 180 и 280 тысяч рублей, взяв их в кредит.

Когда пенсионер решил вывести доход, ему сообщили, что потребуется время для завершения операции. Он доверился словам «аналитика» и продолжил ждать, надеясь на получение своих дивидендов. А когда вновь связался с «куратором», тот перестал отвечать на звонки. Поняв, что отдал 495 тысяч рублей в руки аферистов, сельчанин обратился в полицию.

В данный момент стражи порядка возбудили уголовное дело и ведут следствие по данному инциденту.