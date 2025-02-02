Омск-Информ
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·Происшествия

Оперативность действий пожарных помогла минимизировать ущерб.

Сегодня ночью на севере Омской области, в Седельниковском районе, произошел крупный пожар. В 00.55 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки. Была прямая угроза перехода огня на жилой дом.

На место происшествия прибыли девять пожарных на трех машинах. Они ликвидировали открытое горение в 01:36. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.

·Происшествия

Оперативность действий пожарных помогла минимизировать ущерб.

Сегодня ночью на севере Омской области, в Седельниковском районе, произошел крупный пожар. В 00.55 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки. Была прямая угроза перехода огня на жилой дом.

На место происшествия прибыли девять пожарных на трех машинах. Они ликвидировали открытое горение в 01:36. Площадь пожара составила 186 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара.