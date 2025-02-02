Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании.

Сегодня, 2 февраля, пассажиры, собирающиеся вылететь из Омска в Москву, столкнулись с проблемами из-за задержки рейсов.

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, рейсы в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево были отложены на несколько часов из-за плотного тумана, накрывшего город.

Рейс в Домодедово, изначально запланированный на 6:45 утра, теперь ожидается лишь к 13:15. Рейс в Шереметьево, который должен был отправиться в 7:05, перенесли на 10:40. Еще один самолет до Шереметьево, вылет которого был назначен на 8:05, отправился почти на 50 минут позже. Утренний рейс до Казани и вовсе был отменен.