Омск-Информ
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·Общество

По росту товарооборота наш регион обошел все другие.
Омск стал лидером по росту числа транзакций и оборотов на маркетплейсах в первой половине 2024 года. Транзакции в городе выросли на 43 %, а обороты – на 62 %.
На втором месте оказался Красноярск (+ 39 % транзакций, + 56 % по оборотам). Третий – Челябинск (38 % и 56 % соответственно). Самый низкий прирост зафиксировали в Москве (+ 19 % и + 29 % соответственно).
Как сообщают «Коммерческие вести», омские предприниматели считают, что развитие федеральных маркетплейсов убивает местную розничную торговлю. Доля товарооборота маркетплейсов выросла с 300 млрд рублей (30 %) в 2019 году до 700 млрд рублей (70 %) в 2024-м.
В 63 % случаев омичи выбирали Wildberries. Следом идут Ozon (29 %), AliExpress (4 %), Мегамаркет (3 %), Яндекс Маркет (1 %).
·Общество

По росту товарооборота наш регион обошел все другие.
Омск стал лидером по росту числа транзакций и оборотов на маркетплейсах в первой половине 2024 года. Транзакции в городе выросли на 43 %, а обороты – на 62 %.
На втором месте оказался Красноярск (+ 39 % транзакций, + 56 % по оборотам). Третий – Челябинск (38 % и 56 % соответственно). Самый низкий прирост зафиксировали в Москве (+ 19 % и + 29 % соответственно).
Как сообщают «Коммерческие вести», омские предприниматели считают, что развитие федеральных маркетплейсов убивает местную розничную торговлю. Доля товарооборота маркетплейсов выросла с 300 млрд рублей (30 %) в 2019 году до 700 млрд рублей (70 %) в 2024-м.
В 63 % случаев омичи выбирали Wildberries. Следом идут Ozon (29 %), AliExpress (4 %), Мегамаркет (3 %), Яндекс Маркет (1 %).