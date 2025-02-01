Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Это произойдет в начале следующей недели.
В Колосовском районе Омской области временно приостановят движение автобусов. Они не будут ходить по муниципальным маршрутам 3 и 4 февраля.
– С 05.02.2025 г. движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам возобновится, – сообщили в администрации района.
Отметим, что в октябре прошлого года в Колосовском и Горьковском районах из-за отсутствия финансирования уже отменяли автобусы.
·Общество

Это произойдет в начале следующей недели.
В Колосовском районе Омской области временно приостановят движение автобусов. Они не будут ходить по муниципальным маршрутам 3 и 4 февраля.
– С 05.02.2025 г. движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам возобновится, – сообщили в администрации района.
Отметим, что в октябре прошлого года в Колосовском и Горьковском районах из-за отсутствия финансирования уже отменяли автобусы.