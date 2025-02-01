С первыми ограничениями горожане столкнутся уже завтра.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей и отключения воды на начало февраля. Первое отключение планируется уже завтра, 3 февраля, с 10:00 до 23:00 в домах № 7/2а, 7/1, 7/4 на улице Гуртьевской Дивизии. Машину с питьевой водой установят по адресу Гуртьевской Дивизии, 7/2а.

4 февраля с 10:00 до 24:00 воды не будет по адресам:

поселок Магистральный;

СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;

поселок Новостройка;

Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91,122, 124, 120;

Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97 к. 6, 101, 130, 130а, 132б;

Новостройка, 9, 20/1, 20а, 20б, 35;

Талалихина, 22, 29а;

5-я Кировская, 176;

поселок Самарка (улицы 1–14 Самарские, Днепровская, Грибоедова)

Мельничная, 87а, 91в, 102;

10-я Самарская, 17;

Водоразборные колонки поселка Новостройка;

Канализационная насосная станция-41

Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка.

Без воды останутся также промышленные предприятия на 2-й Казахстанской, Новостройке, Семиреченской и Мельничной.