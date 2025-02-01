Омск-Информ
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·Общество

С первыми ограничениями горожане столкнутся уже завтра.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей и отключения воды на начало февраля. Первое отключение планируется уже завтра, 3 февраля, с 10:00 до 23:00 в домах № 7/2а, 7/1, 7/4 на улице Гуртьевской Дивизии. Машину с питьевой водой установят по адресу Гуртьевской Дивизии, 7/2а.
4 февраля с 10:00 до 24:00 воды не будет по адресам:
  • поселок Магистральный;
  • СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
  • поселок Новостройка;
  • Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91,122, 124, 120;
  • Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97 к. 6, 101, 130, 130а, 132б;
  • Новостройка, 9, 20/1, 20а, 20б, 35;
  • Талалихина, 22, 29а;
  • 5-я Кировская, 176;
  • поселок Самарка (улицы 1–14 Самарские, Днепровская, Грибоедова)
  • Мельничная, 87а, 91в, 102;
  • 10-я Самарская, 17;
  • Водоразборные колонки поселка Новостройка;
  • Канализационная насосная станция-41
  • Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка.

Без воды останутся также промышленные предприятия на 2-й Казахстанской, Новостройке, Семиреченской и Мельничной.

·Общество

С первыми ограничениями горожане столкнутся уже завтра.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей и отключения воды на начало февраля. Первое отключение планируется уже завтра, 3 февраля, с 10:00 до 23:00 в домах № 7/2а, 7/1, 7/4 на улице Гуртьевской Дивизии. Машину с питьевой водой установят по адресу Гуртьевской Дивизии, 7/2а.
4 февраля с 10:00 до 24:00 воды не будет по адресам:
  • поселок Магистральный;
  • СНТ «Содружество», «Лада», «Авангард»;
  • поселок Новостройка;
  • Мельничная, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89а, 89, 89б, 89/5, 89/6, 91,122, 124, 120;
  • Семиреченская, 132, 134, 136, 138, 97а, 97 к. 6, 101, 130, 130а, 132б;
  • Новостройка, 9, 20/1, 20а, 20б, 35;
  • Талалихина, 22, 29а;
  • 5-я Кировская, 176;
  • поселок Самарка (улицы 1–14 Самарские, Днепровская, Грибоедова)
  • Мельничная, 87а, 91в, 102;
  • 10-я Самарская, 17;
  • Водоразборные колонки поселка Новостройка;
  • Канализационная насосная станция-41
  • Водопроводная насосная станция 414 п. Новостройка.

Без воды останутся также промышленные предприятия на 2-й Казахстанской, Новостройке, Семиреченской и Мельничной.