Среди этих людей больше молодежи.

Весной 12 % омичей планируют сменить работу. Это показал опрос «Авито Работы». Еще 34 % сомневаются, но готовы рассмотреть предложения для трудоустройства.

Среди тех, кто настроен сменить место работы, больше молодых людей. Среди специалистов 18–24 лет таких 19 %, среди тех, кому 25–34 – 14 %. Среди людей 45–54 лет таких всего 9 %, а среди людей в возрасте 55–64 лет – 7 %. Среди людей старше 65 лет только 2 % планируют сменить работу этой весной.

Больше других сменить работу хотят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Краснодара — 13 %. По мнению экспертов, это может быть связано с высокой конкуренцией за кадры в крупных городах-миллионниках.