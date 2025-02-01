Омск-Информ
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·Общество

На этом месте ввели карантин.
В минувший четверг, 30 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о введении карантина в Калачинске. По адресу Восточная, 42, выявили очаг бешенства.
Карантин распространяется в радиусе 1,6 км от от очага и продлится до 30 марта. На это время жителям запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки.
·Общество

На этом месте ввели карантин.
В минувший четверг, 30 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о введении карантина в Калачинске. По адресу Восточная, 42, выявили очаг бешенства.
Карантин распространяется в радиусе 1,6 км от от очага и продлится до 30 марта. На это время жителям запретили лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, пускать на территорию посторонних, снимать шкуры с трупов и проводить ярмарки.