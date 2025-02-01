Омск-Информ
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·Происшествия

В ее доме произошло возгорание.
Сегодня ночью в Таре произошел пожар. Загорелся частный дом. Сообщение в МЧС поступило в 04:04. На место выехали 9 пожарных на трех пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 04:28.
Площадь пожара составила 42 кв.м. Когда пожар потушили, в доме нашли женщину без признаков жизни. 
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.
·Происшествия

В ее доме произошло возгорание.
Сегодня ночью в Таре произошел пожар. Загорелся частный дом. Сообщение в МЧС поступило в 04:04. На место выехали 9 пожарных на трех пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение в 04:28.
Площадь пожара составила 42 кв.м. Когда пожар потушили, в доме нашли женщину без признаков жизни. 
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления.