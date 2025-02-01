Женщина перевела все деньги на чужой счет, который ей описали как безопасный.

В 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали уже 297 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 97 млн рублей.

В минувший четверг, 30 января, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что пять дней назад ей в мессенджере написал якобы ректор вуза, где она раньше преподавала. Лжеректор попросил оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов.

После этого «представители ФСБ» также по телефону убедили женщину перевести все деньги (вклады в трех банках) на «безопасный счет». Женщина отдала аферистам более 4,5 млн рублей.

То, что ее обманули, пенсионерка поняла только через несколько дней.