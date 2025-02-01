Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина перевела все деньги на чужой счет, который ей описали как безопасный.
В 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали уже 297 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 97 млн рублей.
В минувший четверг, 30 января, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что пять дней назад ей в мессенджере написал якобы ректор вуза, где она раньше преподавала. Лжеректор попросил оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов.
После этого «представители ФСБ» также по телефону убедили женщину перевести все деньги (вклады в трех банках) на «безопасный счет». Женщина отдала аферистам более 4,5 млн рублей.
То, что ее обманули, пенсионерка поняла только через несколько дней.
·Происшествия

Женщина перевела все деньги на чужой счет, который ей описали как безопасный.
В 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали уже 297 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 97 млн рублей.
В минувший четверг, 30 января, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что пять дней назад ей в мессенджере написал якобы ректор вуза, где она раньше преподавала. Лжеректор попросил оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов.
После этого «представители ФСБ» также по телефону убедили женщину перевести все деньги (вклады в трех банках) на «безопасный счет». Женщина отдала аферистам более 4,5 млн рублей.
То, что ее обманули, пенсионерка поняла только через несколько дней.