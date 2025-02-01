Омск-Информ
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·Общество

Следователи проведут проверку.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Таре Омской области. Причиной стало сообщение в СМИ о сжигании промышленных отходов, в том числе токсичного пластика, которым занимается один из местных предпринимателей.
– Граждане жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, – сообщает Информационный центр СК России.
Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета в Омской области Виталию Батищеву после проверки подготовить доклад об этом инциденте. Контролировать проверку будет центральный аппарат ведомства.
·Общество

Следователи проведут проверку.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Таре Омской области. Причиной стало сообщение в СМИ о сжигании промышленных отходов, в том числе токсичного пластика, которым занимается один из местных предпринимателей.
– Граждане жалуются на резкий неприятный запах, а также опасаются возникновения заболеваний. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, – сообщает Информационный центр СК России.
Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета в Омской области Виталию Батищеву после проверки подготовить доклад об этом инциденте. Контролировать проверку будет центральный аппарат ведомства.