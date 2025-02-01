Омичи смогут увидеть 33 новых экспоната из Санкт-Петербурга. Привезут личные вещи императора, архитектурную графику, живописные работы и гравюры.

На выставке «Петр I и его эпоха» в музее «Эрмитаж-Сибирь» произойдет ротация экспонатов. В Омск привезут личные вещи императора, архитектурную графику, живописные работы и гравюры.

Экспозиция в честь императора была открыта в ноябре 2024 года, тогда из Государственного Эрмитажа в Омск привезли 228 уникальных предметов. Были представлены парные портреты Петра I и его жены, императрицы Екатерины I, посмертная маска государя, слепок ладони, а также чучело его любимой собаки Лизетты породы терьер.

В феврале произойдет смена экспонатов, в Эрмитаж-Сибирь привезут 33 новые единицы, в том числе штаны-кюлоты и полотняную куртку императора. Из живописных работ омичам покажут портреты и жанровые произведения Алексея Зубова, Адриана Схоонебека и многих других прославленных мастеров-граверов. Петровскую эпоху представят и итальянцы – Бартоломео Растрелли, Николо Микетти.