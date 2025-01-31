Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Буквально за два года кредиторская задолженность жителей региона выросла почти на сто миллиардов.

По состоянию на начало текущего года жители Омской области были должны банкам свыше 390 млрд рублей. За последние два года рост кредиторской задолженности омичей составил почти 90 миллиардов, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные омского отделения Банка России.

Размер просроченной задолженности омичей практически не меняется и составляет 4 % от общей суммы кредитных обязательств.

·Экономика/Бизнес

Буквально за два года кредиторская задолженность жителей региона выросла почти на сто миллиардов.

По состоянию на начало текущего года жители Омской области были должны банкам свыше 390 млрд рублей. За последние два года рост кредиторской задолженности омичей составил почти 90 миллиардов, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные омского отделения Банка России.

Размер просроченной задолженности омичей практически не меняется и составляет 4 % от общей суммы кредитных обязательств.