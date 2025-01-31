Омск-Информ
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·Спорт

Владимир Слаба посвятил спорту всю жизнь и воспитал много талантливых атлетов.

Федерация легкой атлетики Омской области сообщает о кончине известного тренера Владимира Слабы. Его не стало накануне, 30 января. Тренеру было 70 лет.

– Владимир  Святополкович родился в известной спортивной семье и всю свою жизнь посвятил спорту: в юности занимался спортивной ходьбой, став мастером спорта в этом виде, показывал достойные результаты, неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и всесоюзных соревнований. После завершения спортивной карьеры он стал тренером, воспитал много талантливых спортсменов, – говорится в сообщении федерации.

В 1997 году Владимир Слаба был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».

О дате и месте прощания с тренером будет объявлено дополнительно.

·Спорт

Владимир Слаба посвятил спорту всю жизнь и воспитал много талантливых атлетов.

Федерация легкой атлетики Омской области сообщает о кончине известного тренера Владимира Слабы. Его не стало накануне, 30 января. Тренеру было 70 лет.

– Владимир  Святополкович родился в известной спортивной семье и всю свою жизнь посвятил спорту: в юности занимался спортивной ходьбой, став мастером спорта в этом виде, показывал достойные результаты, неоднократно становился победителем и призером многих всероссийских и всесоюзных соревнований. После завершения спортивной карьеры он стал тренером, воспитал много талантливых спортсменов, – говорится в сообщении федерации.

В 1997 году Владимир Слаба был награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ».

О дате и месте прощания с тренером будет объявлено дополнительно.