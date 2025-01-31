Омск-Информ
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·Общество

Подарочные наборы будут состоять из хрустальных стаканов и латунных подстаканников с символикой города и памятной датой.

На сайте госзакупок размещен тендер на изготовление сувенирной продукции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчика ищет мэрия Омска.

Чиновники планируют заказать 1450 подарочных наборов. Они будут состоять из хрустальных стаканов и латунных подстаканников с символикой города и памятной датой. Наборы необходимо упаковать в футляры с велюровым ложементом и металлическими замками.  

За сувенирную продукцию городские власти хотят заплатить 9,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 февраля.

·Общество

Подарочные наборы будут состоять из хрустальных стаканов и латунных подстаканников с символикой города и памятной датой.

На сайте госзакупок размещен тендер на изготовление сувенирной продукции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчика ищет мэрия Омска.

Чиновники планируют заказать 1450 подарочных наборов. Они будут состоять из хрустальных стаканов и латунных подстаканников с символикой города и памятной датой. Наборы необходимо упаковать в футляры с велюровым ложементом и металлическими замками.  

За сувенирную продукцию городские власти хотят заплатить 9,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 февраля.