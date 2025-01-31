Молодой человек стал жертвой дистанционных мошенников.

Еще одна семья из Омской области потеряла накопления из-за мошенников. Следователи возбудили уголовное дело и теперь разыскивают преступников.

Как сообщили в полиции, аферисты позвонили 18-летнему студенту вуза и сообщили, что некоторым школьникам недоплатили за летнюю подработку. Хотя парень в школе уже не учился, он поверил незнакомцам. Чтобы получить доплату, он продиктовал аферистам номер СНИЛС.

Следующий звонок поступил уже якобы от специалиста Центробанка. Девушка заявила, что парень нарушил банковские условия о «конфиденциальности личных данных клиента», сообщив неизвестным номер СНИЛС. По словам лжеработницы банка, эту информацию заполучили мошенники и уже пытаются оформить на имя молодого человека кредиты. Девушка напугала студента тем, что банки откажут в обслуживании счетов его семьи, и ни он, ни его родители больше не смогут пользоваться своими сбережениями.

Чтобы спасти деньги семьи, студент выполнил все инструкции аферистки. Он взял телефон матери, которая спала, и перевел 1,029 млн рублей на «безопасный счет». На следующий день мошенники убедили парня собрать все ювелирные украшения, сдать их в ломбард, и вырученные деньги также перевести на чужой счет. Однако операцию еще на 77 000 рублей заблокировал банк.

Когда мать студента обнаружила пропажу всех денег, она спросила у сына, что случилось. Парень ясного ответа не дал. Тогда женщина обратилась в полицию.