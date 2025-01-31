Бандиты совершали и другие преступления, в основном вымогали или отнимали чужое имущество.

Прокуратура направила в суд уголовное дело троих жителей Тары, которых обвиняют в бандитизме, похищении человека, 16 вымогательствах, покушении на убийство, угоне. Всего следователи насчитали 18 преступлений.

По версии следствия, в декабре 2022 года 32-летний житель Тары с тремя ранее судимыми знакомыми (братьями, 20 и 25 лет и 33-летним мужчиной) организовал преступную группу. Бандиты орудовали на территориях Тарского и Знаменского районов несколько месяцев. Они обвиняли людей в распространении наркотиков, а потом требовали денег за молчание или открыто забирали их машины, используя холодное и огнестрельное оружие. Когда один из пострадавших сказал, что обратится в полицию, лидер банды ударил его по голове бутылкой и топором. Мужчину спасли медики.

Одним из пострадавших стал 15-летний воспитанник детского дома. Преступники удерживали парня в частном доме, угрожали ему ножом и требовали денег. Они также выясняли информацию о других несовершеннолетних.

Ущерб, который бандиты причинили 14 своим жертвам превысил 1,2 млн рублей.

Как сообщают следователи, один из бандитов во время расследования во всем признался, а еще один – житель Знаменского района сбежал. Его поймали в этом году.

Дело троих бандитов рассмотрит Омский областной суд. Каждому из них грозит по 15 лет лишения свободы.

Четвертый также предстанет перед судом, но позже.