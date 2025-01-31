Подростка наградят медалью «За отвагу на пожаре».

Неисправность печного отопления стала причиной страшного пожара, который произошел в Омске 19 января. Внезапный взрыв и огонь перекрыли единственный выход из дома для Алексея Жернакова, его бабушки, сестер и брата. 17-летний парень не растерялся, смог позвать на помощь и спасти родных. Он сам получил ожоги, но тогда, как признается, не ощутил боли.

– Выбежал, вообще ничего не чувствовал. Потом уже, когда вытаскивал маленьких, заметил, что у меня на носке накапало с курток этого пластика, то есть нога загорелась, грубо говоря, – сказал Алексей в комментарии 12 каналу.

В МЧС сообщили, что пожар охватил 188 кв. метров, его тушил 31 сотрудник, было задействовано восемь единиц техники. В ведомстве оценили поступок 17-летнего омича, подростка наградят медалью «За отвагу на пожаре».