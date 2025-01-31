Омск-Информ
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·Происшествия

Проверка по факту кражи продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В новосибирском аэропорту Толмачево при послеполетном осмотре самолета Boeing 737 (RA-73266) была обнаружена пропажа спасательного жилета. Борт авиакомпании «Алроса» прибыл из Талакана – это вахтовый поселок в Ленском районе Республики Саха.

Полицейские вычислили вора, им оказался житель Омска Роман Д., сообщает телеграм-канал Aviaincident. 58-летний мужчина возвращался с нефтегазового месторождения, где работает оператором котельной. Омич признался в содеянном и отдал спасжилет. Проверка продолжается, по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

·Происшествия

Проверка по факту кражи продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В новосибирском аэропорту Толмачево при послеполетном осмотре самолета Boeing 737 (RA-73266) была обнаружена пропажа спасательного жилета. Борт авиакомпании «Алроса» прибыл из Талакана – это вахтовый поселок в Ленском районе Республики Саха.

Полицейские вычислили вора, им оказался житель Омска Роман Д., сообщает телеграм-канал Aviaincident. 58-летний мужчина возвращался с нефтегазового месторождения, где работает оператором котельной. Омич признался в содеянном и отдал спасжилет. Проверка продолжается, по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.