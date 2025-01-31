Омск-Информ
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·Общество

В ТОКе починили отопление и устранили антисанитарию.
После жалоб омичей прокуратура выявила факт неудовлетворительного содержания павильона для ожидания транспорта на остановке «ПО «Полет». Горожане сообщали, что в ТОКе холодно и грязно.
– В результате вмешательства прокуратуры Управление дорожного хозяйства и благоустройства провело работы по уборке павильона, восстановлению работоспособности теплоконвектора, – сообщили в ведомстве.
Сотрудники УДХБ устранили все нарушения.
·Общество

В ТОКе починили отопление и устранили антисанитарию.
После жалоб омичей прокуратура выявила факт неудовлетворительного содержания павильона для ожидания транспорта на остановке «ПО «Полет». Горожане сообщали, что в ТОКе холодно и грязно.
– В результате вмешательства прокуратуры Управление дорожного хозяйства и благоустройства провело работы по уборке павильона, восстановлению работоспособности теплоконвектора, – сообщили в ведомстве.
Сотрудники УДХБ устранили все нарушения.