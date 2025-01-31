Омск-Информ
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·Спорт

Команды сойдутся на льду «G-Drive Арены».
Сегодня, 31 января, омский «Авангард» сыграет с астанинским «Барысом». Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30.
Отметим, что «Авангард» и «Барыс» встречались в этом сезоне уже трижды. Пока счет 2:1 в пользу омичей.
Напомним, в крайнем матче 29 января «Авангард» потерпел поражение. Он уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду со счетом 2:4.
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·Спорт

Команды сойдутся на льду «G-Drive Арены».
Сегодня, 31 января, омский «Авангард» сыграет с астанинским «Барысом». Матч на «G-Drive Арене» начнется в 19:30.
Отметим, что «Авангард» и «Барыс» встречались в этом сезоне уже трижды. Пока счет 2:1 в пользу омичей.
Напомним, в крайнем матче 29 января «Авангард» потерпел поражение. Он уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду со счетом 2:4.
1402