За прошлый год сотрудники Госавтоинспекции составили около 50 административных материалов в адрес мэрии Омска.

85 % ДТП, происходящих в Омске, частично связаны с недостатками уличной инфраструктуры, заявил в эфире ГТРК «Иртыш» начальник отдела Госавтоинспекции по городу Омску Сергей Лебедев.

Представитель ведомства отметил, что содержание дорог является сопутствующим условием при возникновении аварии. При оформлении ДТП сотрудники Госавтоинспекции учитывают все факторы, которые могли повлиять на инцидент.

– Прежде всего работа строится на том, что мы выдаем предписание, составляем административные материалы по статье об административных правонарушениях. В зависимости от выявленных недостатков, департаменты или управление дорожного хозяйства могут быть привлечены через суд к административной ответственности, – отметил Сергей Лебедев.

Так, в 2024 году в адрес мэрии Омска было составлено 48 административных материалов по поводу содержания уличной дорожной сети.