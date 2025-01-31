Инспекторы присмотрят за участниками движения.

Начальник отдела Госавтоинспекции по Омску Сергей Лебедев сообщил, что экипажи ДПС, скорее всего, будет дежурить на мосту 60-летия ВЛКСМ до конца ремонта.

- Пока на сегодняшний день будет такая сложная ситуация на мосту, а я думаю, что до конца ремонта навряд ли там что-то изменится еще в лучшую сторону. Поэтому должны экипажи будут дежурить и помогать участникам дорожного движения именно в прохождении данного участка, - сказал Лебедев в эфире ГТРК «Иртыш».

На данный момент в районе моста дежурят два экипажа: один со стороны «G-Drive Арены» и другой со стороны Телецентра. Это позволяет оперативно реагировать на ДТП или поломки автомобилей, что способствует более безопасному и свободному движению.