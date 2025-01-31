По мнению специалиста, навыки самопрезентации можно выработать при общении с коллегами.

HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян рассказал о способах повышения самооценки на работе. По его словам, важно соблюдать всего несколько простых правил: открыто общаться с коллегами и стремиться получить новые знания.

- Для повышения самооценки в рабочей среде важно создать условия для развития навыков и профессионального роста. Участие в тренингах, получение новых знаний, а также открытое общение с коллегами могут значительно повысить уверенность в своих силах,- цитируют Мурадяна NEWS.RU.- Кроме того, регулярная практика самопрезентации и получение положительной обратной связи от руководства и коллег помогут формировать более позитивное восприятие себя,

По его словам, работодатели ищут сотрудников, которые могут не только выполнять свои обязанности, но и проявлять инициативу, принимать решения и работать в команде. Уверенность в себе — не просто личная характеристика, а важный ресурс для карьерного роста. Работодатели должны обращать внимание не только на профессиональные навыки своих сотрудников, но и на их психологическое состояние, создавая тем самым благоприятную атмосферу для развития талантов.