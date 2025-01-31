Омск-Информ
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Синоптики обещают холодный финал января.

В Омской области установилась морозная погода. Как сообщают синоптики, в пятницу, 31 января, ночью ожидается -28…-33 градуса, при прояснении до -33 градуса. Днем воздух прогреется до -18…-23 градусов.

На дорогах изморозь и без существенных осадков. Подобные холода наблюдались в Омской области на прошлой неделе, однако стужа не продержалась и двух суток.

В выходные в регионе предполагается существенное повышение дневной температуры воздуха.

Синоптики обещают холодный финал января.

В Омской области установилась морозная погода. Как сообщают синоптики, в пятницу, 31 января, ночью ожидается -28…-33 градуса, при прояснении до -33 градуса. Днем воздух прогреется до -18…-23 градусов.

На дорогах изморозь и без существенных осадков. Подобные холода наблюдались в Омской области на прошлой неделе, однако стужа не продержалась и двух суток.

В выходные в регионе предполагается существенное повышение дневной температуры воздуха.