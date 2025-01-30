Омск-Информ
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·Политика

Специалист будет заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений.

Мэрия Омска объявила кастинг на должность первого заместителя главы Кировского округа. Ранее этот пост занимал Николай Хроленко, в декабре назначенный на пост руководителя Ленинского округа.

Его потенциальному преемнику готовы платить от 61 до 75 тыс. рублей в месяц. Госслужащий будет заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений. Для этого нужно иметь высшее образование, стаж государственной службы и опыт работы. Документы от кандидатов принимаются до 30 апреля.

·Политика

Специалист будет заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений.

Мэрия Омска объявила кастинг на должность первого заместителя главы Кировского округа. Ранее этот пост занимал Николай Хроленко, в декабре назначенный на пост руководителя Ленинского округа.

Его потенциальному преемнику готовы платить от 61 до 75 тыс. рублей в месяц. Госслужащий будет заниматься вопросами землепользования, архитектуры и арендных отношений. Для этого нужно иметь высшее образование, стаж государственной службы и опыт работы. Документы от кандидатов принимаются до 30 апреля.