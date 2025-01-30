Бывший хозяин четвероногого уверяет, что кормил животное ведрами.

Жителю райцентра Азово может грозить привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными. Во дворе мужчины нашли мертвую собаку, а второй пес едва не умер от голода. Его спасли соседка.

– Я перелезла через эти сугробы и обнаружила, что там лежит еще и мертвая собака, — рассказывает жительница Азово Ирина Усова. – Эта собака очень худая, но хотя бы живая. Вторая будка, заметенная снегом. Я много всего видела, потому что давно помогаю животным, но просто состояние шока было.

Тощую собаку забрали у хозяина и уже нашли ей нового владельца, сообщает «12 канал». Жительница Азово Александра Цуркова забрала пса себе и назвала Лаки, что в переводе означает «счастливчик».

– Лаки возили к ветврачу, в клинику обращались. Поставили предварительный диагноз — анорексия. Сейчас мы ждем анализов, прописали нам правильное питание, — сообщила Александра.

Прежний хозяин собак уверяет, что животных кормил едва ли не на убой.

- Она у меня три года, вот за эти три года я говорю, чуть ли не ведрами высыпал. Она ест, она не полнеет, тоже поначалу думал, болеет. Мне жалко, извините, - оправдывается теперь мужчина.

Труп умершей собаки отправили на вскрытие. По результатам экспертизы будет приниматься решение о привлечении бывшего владельца к уголовной ответственности.

- В случае поступления результатов экспертизы в отдел полиции данные результаты будут учтены. Также возможно принятие иного процессуального решения в зависимости от результатов проведенной экспертизы, - рассказал о процессуальных моментах начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Наказаниями по статье «Жестокое обращение с животными» являются штраф от 80 тыс. рублей, принудительные работы либо лишение свободы.