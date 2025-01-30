Консервы, сосиски, детское питание и кофе с истекшим сроком годности вынули из контейнеров и продавали жителям.

На Космическом проспекте в Омске торговали просроченными продуктами, вывезенными из мусорных контейнеров одного из крупных сетевых магазинов. Как сообщили в администрации Октябрьского округа, консервы, сосиски, детское питание и кофе с истекшим сроком годности свалили в кузов автомобиля и предлагали жителям Чкаловского поселка.

– К сожалению, продавцы-нарушители считают, что если на продуктах нет слизи или плесени, то она безвредна. Но это абсолютно не так! – говорит начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа Виктор Колобков. – Обычно процессы порчи невозможно отследить. Употребление каждого просроченного продукта – большой риск для здоровья.

На продавца просрочкой составили протокол об административном нарушении.

В администрации напомнили, что за торговлю в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан – в размере от 1 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц – от 5 000 до 7 000 рублей, на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей.