Электропоезда выйдут на маршруты с 1 февраля.
С 1 февраля на маршруты в Омской области выйдут три новых электропоезда серии ЭП2ДМ, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Эти электрички отличают плавный ход, низкий уровень шума в вагонах и другие современные решения.
– 6-вагонные составы оборудованы эргономичными креслами, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, электронными табло, разъемами для подзарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов. В головных вагонах расположены специальные подъемники для помощи маломобильным пассажирам, установлена навигация для пассажиров со слабым зрением, – отметили в ЗСЖД.
После запуска трех электропоездов серии ЭП2ДМ общее количество составов новой серии вырастет до пяти, что составляет третью часть от всего парка пригородного подвижного состава в Омской области. Поезда будут обслуживать пассажиров на самых востребованных маршрутах.