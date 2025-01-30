Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер омской команды оказался поклонником симфонической музыки, причем его не испугали эксперименты маэстро Васильева.  

На концерте Омского симфонического оркестра был замечен главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Онпопал на программу «Музыка пространств» (12+), на котором прославленный коллектив исполнил шедевры Корильяно, Генделя и Респиги, а также современного композитора Дмитрия Курляндского.

В этот вечер маэстро Дмитрий Васильев решился на эксперимент: при исполнении произведения «Бунт весны» Курляндского артисты передали свои инструменты зрителям. К наставнику омской команды также подходил скрипач, но доверить свою скрипку так и не решился.

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·Спорт

Главный тренер омской команды оказался поклонником симфонической музыки, причем его не испугали эксперименты маэстро Васильева.  

На концерте Омского симфонического оркестра был замечен главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Онпопал на программу «Музыка пространств» (12+), на котором прославленный коллектив исполнил шедевры Корильяно, Генделя и Респиги, а также современного композитора Дмитрия Курляндского.

В этот вечер маэстро Дмитрий Васильев решился на эксперимент: при исполнении произведения «Бунт весны» Курляндского артисты передали свои инструменты зрителям. К наставнику омской команды также подходил скрипач, но доверить свою скрипку так и не решился.

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