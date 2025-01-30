Омск-Информ
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·Общество

Почти все бананы везут из Эквадора. Они дольше хранятся.

Ежегодно в России потребляется около 1,4 млн тонн бананов, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

Эксперт рассказала, что 95 % бананов закупается в Эквадоре. Также поставки идут из Индии, Коста-Рики, Танзании и Китая. При этом эквадорский сорт Cavendish может храниться до 60 дней, а продукция из других стран – всего месяц.

Добавим, что к концу 2025 года ожидаются первые бананы, выращенные непосредственно в России.

·Общество

Почти все бананы везут из Эквадора. Они дольше хранятся.

Ежегодно в России потребляется около 1,4 млн тонн бананов, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

Эксперт рассказала, что 95 % бананов закупается в Эквадоре. Также поставки идут из Индии, Коста-Рики, Танзании и Китая. При этом эквадорский сорт Cavendish может храниться до 60 дней, а продукция из других стран – всего месяц.

Добавим, что к концу 2025 года ожидаются первые бананы, выращенные непосредственно в России.