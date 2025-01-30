Омск-Информ
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·Общество

Вместе катания на аттракционах горожан приглашают на горки.

Завтра, 31 января, в омских парках не будут работать аттракционы, сообщается в официальном телеграм-канале городских парков. Причина приостановки работы аттракционов не называется, но, скорее всего, это холодная погода – днем в пятницу ожидается –19…–22 градуса.

– Аттракционы работать не будут, но горки-парк и прокат тюбингов ждут вас! – отмечается в сообщении.

Добавим, что в ближайшие выходные, 1-2 февраля, в Омске прогнозируется теплая погода. Так что возможность покататься зимой на аттракционах будет еще не одна.

·Общество

Вместе катания на аттракционах горожан приглашают на горки.

Завтра, 31 января, в омских парках не будут работать аттракционы, сообщается в официальном телеграм-канале городских парков. Причина приостановки работы аттракционов не называется, но, скорее всего, это холодная погода – днем в пятницу ожидается –19…–22 градуса.

– Аттракционы работать не будут, но горки-парк и прокат тюбингов ждут вас! – отмечается в сообщении.

Добавим, что в ближайшие выходные, 1-2 февраля, в Омске прогнозируется теплая погода. Так что возможность покататься зимой на аттракционах будет еще не одна.