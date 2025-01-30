Пять детских корпусов в «Орленке» Калачинского района введены в эксплуатацию.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об обновлении детских оздоровительных лагерей. По его словам, на федерльные средства построены пять новых жилых корпусов в лагере «Орленок» в Калачинском районе. Теперь здесь смогут отдыхать более 500 ребят за смену.

– Начиная с 2023 года мы построили здесь уже пять новых жилых корпусов, которые оснастили мебелью и современным оборудованием, модернизировали пищеблок, благоустроили территорию и отремонтировали дорогу, которая ведет в лагерь, – рассказал глава региона.

В этом году получены средства на возведение четырех жилых корпусов еще в двух лагерях: «Березовой роще» в Саргатском районе и «Солнечной поляне» в Омском районе. Также поступили финансы на капитальный ремонт столовых и медпунктов в пяти лагерях: «Березовой роще», лагере Петра Ильичева Любинского района, лагере имени Юрия Гагарина, «Березке» и «Спутнике», находящихся в Омском районе.

В следующем году власти намерены построить еще пять жилых корпусов в двух лагерях: «Лесной поляне» в Таврическом районе и «Юбилейном» в Омском районе.