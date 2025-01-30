Омск-Информ
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·Общество

Воду отключат для ремонта сетей.
Завтра, 31 января, в семи населенных пунктах Полтавского района Омской области планируется отключение водоснабжения. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в Ворошилово, Краснопутиловке, Новосергеевке, Прогрессе, Черноморке и Шахово.
Как сообщили в администрации района, причиной отключения является коммунальная авария на магистральном водоводе «Таловское – Новосергеевка». Для устранения подземного повреждения нужно остановить насосную станцию в селе Новосергеевка.
·Общество

Воду отключат для ремонта сетей.
Завтра, 31 января, в семи населенных пунктах Полтавского района Омской области планируется отключение водоснабжения. Воды не будет с 09:00 до 22:00 в Ворошилово, Краснопутиловке, Новосергеевке, Прогрессе, Черноморке и Шахово.
Как сообщили в администрации района, причиной отключения является коммунальная авария на магистральном водоводе «Таловское – Новосергеевка». Для устранения подземного повреждения нужно остановить насосную станцию в селе Новосергеевка.