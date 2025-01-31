В напряженной борьбе студенты отстаивали честь своего факультета на разных спортивных площадках.

В этом году студенты ОмГУ имени Достоевского участвовали в соревнованиях по бадминтону, волейболу, лыжным гонкам, шахматам, самбо и спортивной борьбе, кроссфиту, легкоатлетическому кроссу, мини-футболу и другим видам спорта.

На факультетах и в колледже были сформированы сборные команды, и весь год студенты боролись за звание самого спортивного факультета, показав достойные результаты. «Физфакеры», «Бетономешалка», «Крутые перцы», «Крылья истфака», «Молния», «Математики» – такие названия получили спортивные коллективы в этом спортивном году.

Турниры проводились в течение всего 2024 года с перерывами на каникулы. По итогам прошлого года лидером оказался факультет истории, теологии и международных отношений (впрочем, как и в сезоне 2022, 2023 годов). На втором месте юридический факультет, замыкает тройку лидеров факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций.

– Кубок проводится вот уже третий год, сейчас можно сказать, что спорт приобретает массовый характер в университете – все больше студентов участвуют в соревнованиях, многие занимают места на турнирах и попадают в сборные. Даже те, кто не занимались профессиональным спортом ранее, пробуют свои силы, – сказал ректор ОмГУ имени Достоевского Сергей Замятин. – Кубок ректора задумывался как долгосрочный проект по привлечению студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом в ОмГУ. А также в воспитательных целях – для укрепления спортивного и академического взаимодействия между факультетами университета, для пропаганды и дальнейшего развития физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной деятельности университета в целом. И эта работа дает хороший результат.

Самыми востребованными и популярными видами спорта среди студентов ОмГУ стали волейбол, баскетбол и футбол. Организацией и проведением спортивных соревнований в рамках Кубка ректора занимались преподаватели кафедры адаптивной и физической культуры.

Спорт объединил преподавателей, студентов и болельщиков: они с нетерпением ждут начала нового сезона. Переходящий кубок вручили факультету-победителю на большом ученом совете 31 января.