Главу КСП выбирали путем тайного голосования. Единогласно победил Талгат Шугулбаев.

На сегодняшнем заседании депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили кандидатуру председателя Контрольно-счетной палаты. Им стал Талгат Шугулбаев, который до этого руководил КСП в регионе. Пять лет, с 2025 по 2030-й, он вновь будет у руля контрольно-надзорного органа, который будет следить за законностью, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств.

Талгат Шугулбаев является выпускником ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, окончил юридический факультет. С 2007 по 2013 год работал в Министерстве финансов Омской области. С 2013 года по 5 февраля 2020 года – в Главном управлении финансового контроля Омской области. С 6 февраля 2020 года назначен председателем Контрольно-счетной палаты Омской области.

Кандидатуру Шугулбаева предложил рассмотреть губернатор Омской области, его согласовала и Счетная палата РФ. За фактически переизбрание действующего главы КСП проголосовали 39 депутатов.