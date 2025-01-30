Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Главу КСП выбирали путем тайного голосования. Единогласно победил Талгат Шугулбаев.

На сегодняшнем заседании депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили кандидатуру председателя Контрольно-счетной палаты. Им стал Талгат Шугулбаев, который до этого руководил КСП в регионе. Пять лет, с 2025 по 2030-й, он вновь будет у руля контрольно-надзорного органа, который будет следить за законностью, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств.  

Талгат Шугулбаев является выпускником ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, окончил юридический факультет. С 2007 по 2013 год работал в Министерстве финансов Омской области. С 2013 года по 5 февраля 2020 года – в Главном управлении финансового контроля Омской области. С 6 февраля 2020 года назначен председателем Контрольно-счетной палаты Омской области.

Кандидатуру Шугулбаева предложил рассмотреть губернатор Омской области, его согласовала и Счетная палата РФ. За  фактически переизбрание действующего главы КСП проголосовали 39 депутатов. 

·Общество

Главу КСП выбирали путем тайного голосования. Единогласно победил Талгат Шугулбаев.

На сегодняшнем заседании депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили кандидатуру председателя Контрольно-счетной палаты. Им стал Талгат Шугулбаев, который до этого руководил КСП в регионе. Пять лет, с 2025 по 2030-й, он вновь будет у руля контрольно-надзорного органа, который будет следить за законностью, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств.  

Талгат Шугулбаев является выпускником ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, окончил юридический факультет. С 2007 по 2013 год работал в Министерстве финансов Омской области. С 2013 года по 5 февраля 2020 года – в Главном управлении финансового контроля Омской области. С 6 февраля 2020 года назначен председателем Контрольно-счетной палаты Омской области.

Кандидатуру Шугулбаева предложил рассмотреть губернатор Омской области, его согласовала и Счетная палата РФ. За  фактически переизбрание действующего главы КСП проголосовали 39 депутатов. 