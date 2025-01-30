Самой холодной будет ночь с пятницы на субботу.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омской области будет –23...–28 градусов, а при прояснении температура может опускаться до –33. Днем в пятницу будет –18...–23 градуса. Местами ожидаются изморозь и гололедица. Порывы ветра не будут превышать 3–8 м/с.

В ночь с пятницы на субботу синоптики обещают –25...–30, а местами до –35 градусов. Днем потеплеет до –14...–19, в западных районах – до –8. В регионе также ожидается небольшой снег, на дорогах – снежные заносы. Ветер усилится до 6–11 м/с.

В воскресенье снегопады продолжатся, местами ожидается туман и изморозь. В регионе наступит потепление. Ночью будет –13...–23 градуса, днем –4...–9 и лишь местами до –14. Порывы ветра не будут превышать 4–9 м/с.