Омск-Информ
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·Происшествия

Силовики уточнили, что житель села Новопокровка мог сделать это из личной неприязни.

Омские следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Новопокровки Горьковского района Омской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

По версии силовиков, 28 января 58-летний сельчанин из личных неприязненных отношений, используя малозначительный повод, из охотничьего ружья застрелил 40-летнего соседа, к которому пришел в дом.

Хозяин дома скончался на месте от огнестрельного ранения груди. Предполагаемого убийцу задержали. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Представители СУ СК по Омской области намерены обратиться в суд с  ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Сельчанину грозит до 15 лет тюрьмы.

·Происшествия

Силовики уточнили, что житель села Новопокровка мог сделать это из личной неприязни.

Омские следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Новопокровки Горьковского района Омской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

По версии силовиков, 28 января 58-летний сельчанин из личных неприязненных отношений, используя малозначительный повод, из охотничьего ружья застрелил 40-летнего соседа, к которому пришел в дом.

Хозяин дома скончался на месте от огнестрельного ранения груди. Предполагаемого убийцу задержали. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Представители СУ СК по Омской области намерены обратиться в суд с  ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Сельчанину грозит до 15 лет тюрьмы.