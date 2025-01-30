Омск-Информ
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·Общество

Выбросы заметили жители Амурского поселка.
Жители Омска снова пожаловались на выбросы. По словам горожан, в «Амуре» выпал снег с примесью чего-то черного, похожего на пепел.
– «Амур» сегодня вообще засыпало, машина вся в пепле была, – отмечает одна из местных жительниц.
В региональном Минприроды в ответ на это только посоветовали обращаться в Центр экологического мониторинга. Телефон 37-80-21, электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru, WhatsApp по номеру 8-923-685-56-31.
·Общество

Выбросы заметили жители Амурского поселка.
Жители Омска снова пожаловались на выбросы. По словам горожан, в «Амуре» выпал снег с примесью чего-то черного, похожего на пепел.
– «Амур» сегодня вообще засыпало, машина вся в пепле была, – отмечает одна из местных жительниц.
В региональном Минприроды в ответ на это только посоветовали обращаться в Центр экологического мониторинга. Телефон 37-80-21, электронный адрес: mpr.monitor@yandex.ru, WhatsApp по номеру 8-923-685-56-31.