Работодатель не проверил, умеют ли они правильно пользоваться оружием.

Росгвардия подала в Арбитражный суд Омской области иск к частному охранному предприятию «Артель» из-за нарушеня требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Оказалось, что два охранника ЧОПа не прошли периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. При этом они работали в городской школе № 138 (22-я Рабочая, 80, и 21-я Рабочая, 60а).

В минувший понедельник, 27 января, суд признал ЧОП нарушителем и решил оштрафовать на 4 тыс. рублей. Однако у предпринимателя еще есть время, чтобы обжаловать это решение.