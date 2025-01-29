Омск-Информ
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·Общество

Он подал заявление об отставке, которая вступит в силу с 31 марта.

Опытный омский судья Иван Каргаполов, занимающийся уголовными делами, решил уйти в отставку. Информация об этом появилась в повестке заседания Квалификационной коллегии судей Омской области, опубликованной 29 января 2025 года. Он просит прекратить свои полномочия с 31 марта 2025 года.

Иван Каргаполов занимает эту должность чуть более 15 лет. В сентябре 2009 года президент назначил его судьей Черлакского районного суда  Омской области. С октября 2013 года он работает судьей Ленинского районного суда Омска.

·Общество

Он подал заявление об отставке, которая вступит в силу с 31 марта.

Опытный омский судья Иван Каргаполов, занимающийся уголовными делами, решил уйти в отставку. Информация об этом появилась в повестке заседания Квалификационной коллегии судей Омской области, опубликованной 29 января 2025 года. Он просит прекратить свои полномочия с 31 марта 2025 года.

Иван Каргаполов занимает эту должность чуть более 15 лет. В сентябре 2009 года президент назначил его судьей Черлакского районного суда  Омской области. С октября 2013 года он работает судьей Ленинского районного суда Омска.