Омичи сократили отставание в третьем периоде, но уйти от поражения не сумели.

Сегодня, 29 января, на «G-Drive Арене» прошел матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», в котором гости оказались сильней.

Первый период сразу начался под диктовку уфимцев. Уже на 4-й минуте за подножку на скамейку штрафников сел нападающий Марк Верба. Гости умело воспользовались лишним игроком, и Владислав Ефремов забил первую шайбу. После первого гола омичи не могли прийти в себя и перехватить инициативу.

«Авангард» пытался найти свою игру, однако уже в конце второго периода пропустил дважды. Первым на 12-й минуте отличился Алексей Василевский, а затем уже через 7 минут отличился Иван Шулыгин.

Третий период омичи начали очень активно и уже в начале периода смогли отыграть одну шайбу благодаря голу нападающего Данила Башкирова. Затем, не сбавляя темпа, хозяева воспользовались большинством и забросили еще одну шайбу. На этот раз отличился нападающий Рид Буше. Далее «ястребы» давили и пытались сравнять счет, однако шайба упорно не шла в ворота. Поэтому за 2 минуты до конца матча «Авангард» снял вратаря и пытался перевести игру в овертайм. Однако неудачный прием шайбы от Константина Окулова привел к потере шайбы, чем воспользовался Шелдон Ремпал и поразил ворота. В итоге у омичей обидное поражение, и итоговый счет составил 4:2.

Следующий матч «Авангард» проведет 31 января на домашней арене, где сразится с казахстанским «Барысом».