Комиссия приступила к работе, но кандидатов пока не назвали.

Скоро пройдут выборы главы Марьяновского района. Напомним, что сейчас глав районов не выбирают напрямую. Вместо этого создается комиссия, которая проводит конкурс. Она отбирает двух кандидатов после собеседования. Затем местные депутаты голосуют за этих кандидатов.

Состав избирательной комиссии состоит из 12 членов. Половину из них назначил Совет Марьяновского района, а другую половину недавно утвердил губернатор. В числе утвержденных им лиц оказались министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова, заместитель председателя правительства Егор Горбатенко, генеральный директор «Сибирского комбината хлебопродуктов» Илья Баринов и другие.

В феврале 2021 года главой Марьяновского района стал 45-летний Аркадий Ефименко. Он один из самых молодых руководителей районных администраций в Омской области.

Сейчас неизвестно, кто будет выбираться на пост главы района. Однако одно известно точно: по решению Совета руководить районом не смогут кандидаты с эпилепсией, шизофренией, страдающие от расстройств настроения, привычек и влечений, а также те, у кого диагностирована умственная отсталость.